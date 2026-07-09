 Skip to main content
09.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 9 јули 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава на премиерот Мицкоски од посетата на Општина Битола

Директорот на Царина: Имаме одврзани раце да работиме на сè, во тек истрага за акцизна стока – очекуваме милионски суми од наплата преку избегнати давачки

Македонија

09.07.2026

Работиме на нешто на кое никој во Царинската управа не се охрабрил да го работи или пак немал интерес да работи на таков случај. Ние како дел од државниот апарат предводен од премиерот Христијан Мицкоски имаме одврзани раце да работиме на сè. Кога ќе го завршиме целиот предмет ќе дојдеме до милионски суми избегнати давачки кои ќе ги наплатиме. А се надевам во соработка со ОЈО ГОКК дека ќе стигнеме не само до извршителите туку и до нарачателите, истакна директорот Бобан Николовски во емисијата „За или против“ на Алфа телевизија.

Годинава, како што истакна, заклучно јуни е поднесена 91 кривична пријава од страна на Одделението за истраги при Секторот за контрола и истраги.

Поврзани вести

Економија  | 08.07.2026
Николовски: Царинската управа руши рекорди во наплатата, во јуни инкасирани 206 милиони евра
Економија  | 07.07.2026
Николоски: Почнуваме со најкрупната реформа – од една точка ќе се даваат услуги од 15 институции
Македонија  | 03.07.2026
Царинските управи на Македонија и Албанија ја продлабочуваат соработката со нов Протокол за царински контроли на заедничките гранични премини