Директорот на Царина: Имаме одврзани раце да работиме на сè, во тек истрага за акцизна стока – очекуваме милионски суми од наплата преку избегнати давачки

Работиме на нешто на кое никој во Царинската управа не се охрабрил да го работи или пак немал интерес да работи на таков случај. Ние како дел од државниот апарат предводен од премиерот Христијан Мицкоски имаме одврзани раце да работиме на сè. Кога ќе го завршиме целиот предмет ќе дојдеме до милионски суми избегнати давачки кои ќе ги наплатиме. А се надевам во соработка со ОЈО ГОКК дека ќе стигнеме не само до извршителите туку и до нарачателите, истакна директорот Бобан Николовски во емисијата „За или против“ на Алфа телевизија.