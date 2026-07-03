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03.07.2026
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Почина проф. д-р Катерина Мирчевска

Култура

03.07.2026

Фејсбук профил на Институт за национална историја

На 3 јули годинава, по кратко боледување, почина проф. д-р Катерина Мирчевска долгогодишен научен советник во Институтот за национална историја, соопштија од Институцијата.

Проф. д-р Мирчевска беше посветен истражувач и врвен професионалец, која со својата научна работа, човечка доблест и колегијалност остави длабока и неизбришлива трага во македонската историографија и во животот на нашата институција. Нејзиниот богат научен опус, професионален интегритет и искрена посветеност кон науката ќе останат трајно сведоштво за нејзиниот придонес во развојот на историската наука во Македонија, велат од Институтот за национална историја.

Институтот за национална историја изразува искрено и длабоко сочувство до нејзиното семејство, роднините, пријателите и сите што имаа чест да соработуваат со неа.

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