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04.07.2026
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Сабота, 4 јули 2026
Неделник

Трагедија во кратовско, загина млад маж

Хроника

04.07.2026

На 04.07.2026 околу 00:10 часот во ОВР Кратово е пријавено дека на магистралниот пат А-2, кај село Страцин, кратовско, патничко возило „опел астра“ со кривопаланечки регистарски ознаки, управувано од Н.С. (28) од Крива Паланка, излетало од патот и удрило во бетонски заштитен sид.

При тоа, на местото на настанот починал Н.С., а смрт констатирал лекар од Итна медицинска помош.

По наредба на јавен обвинител, телото било предадено на Институтот за судска медицина за обдукција, а увид извршила екипа од ОВР Кратово.

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