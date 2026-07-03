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Неделник

Ангелов: Ер трактор на ДЗС е полетан кон пожарот на штипскиот Исар

Хроника

03.07.2026

МВР / Илустрација

Активен пожар попладнево е регистриран во општина Штип, на местото викано „Исар“. Овој пожар е специфичен бидејќи се наоѓа во централното градско подрачје, а таму е зафатена ниска вегетација.

Поради сериозноста на ситуацијата и близината до градот, веднаш е активирана воздушна поддршка за негово гаснење.

Директорот на ДЗС, информираше дека ЕР трактор веќе е упатен кон штипскиот регион.

Ер трактор на ДЗС е полетан кон пожарот на штипскиот Исар“

Локалните противпожарни екипи се на терен и се обидуваат да го локализираат огнот од земја за да спречат негово ширење.

Граѓаните од околните куќи со загриженост ја следат состојбата поради чадот што се издига над централното градско подрачје.

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