Ристески: Максимален надзор на пазарната инспекција, маркетите неосновано да не ги зголемуваат цените на производите

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Овој период ќе има максимален надзор од пазарната инспекција. Буквално на сите маркети, дистрибутери, добавувачи и проиводители за да видиме каде има поголеми маржи и доколку има поголеми, неосновани маржи, да може да се намалат или да бидат на исто ниво со цел да не се зголемуваат цените, а со тоа да го заштитиме стандардот на граѓаните. Ова го изјави заменик министерот за економија и труд Марјан Ристески при денешниот престој во Прилеп, во Центарот за вработување следејќи го текот на мерката за самовработување, пренесува „Алфа“.

Ристески рече дека ова е договорено по средбата со маркетите во кабинетот на премиерот, а договорот опфаќа тие неосновано да не ги зголемуваат цените на производите.

-Се договоривме неосновано да не ги зголемуваат цените на производите. Договоривме дека овој период ќе имаме максимален надзор од пазарната инспекција. Македонија има најниски цени на Балканот и во Европа, меѓутоа, сѐ уште има простор за стапката на инфлација, која, исто така е најниска на Балканот иако малку е зголемена поради воениот конфликт, да оди надолу – изјави Ристески.

Ристески најави дека идната недела треба да има состанок со увозниците и дистрибутерите.