Народна банка: ЕЦБ го потврди приклучувањето на земјава кон иницијативата за инстант плаќања

Претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, на конференција за печатот посветена на монетарната политика, одговарајќи на новинарско прашање, го истакна проектот за воспоставување регионална инфраструктура за инстант плаќања на Западен Балкан и го потврди очекуваното приклучување на Македонија кон платформата клонот на ТИПС – соопшти Народната банка.

Како што наведуваат од НАрдоната банка, во своето обраќање, претседателката Лагард посочила дека по успешното приклучување на Босна и Херцеговина и Црна Гора, се очекува дека и нашата земја ќе се приклучи кон платформата во ноември, заедно со Албанија и Косово, со што иницијативата за брзи плаќања ќе ги опфати сите земји учеснички од Западен Балкан.

Од Народна банка посочуваат дека фактот што претседателката на ЕЦБ го издвоила овој проект и јавно го потврдила очекуваното приклучување на нашата земја претставува значајна потврда за важноста на активностите што ги спроведува Народната банка за модернизација на домашната платежна инфраструктура и за нејзино усогласување со европските стандарди.