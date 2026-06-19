17.000 повеќе вработени и намалена невработеност

Бројките потврдуваат – близу 17.000 повеќе вработени лица и намалена невработеност, пишува во денешното соопштение на ВМРО-ДПМНЕ – интегрален текст од прес-конференција на пратеникот Бојан Стојаноски.

Официјалните податоци за пазарот на трудот потврдуваат дека економските политики на Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ даваат конкретни и мерливи резултати.

Во првото тримесечје од 2026 година во Македонија има 707.385 вработени лица, наспроти 691.736 вработени во второто тримесечје од 2024 година.Тоа значи дека денеска во Македонија има близу 17.000 повеќе вработени лица.Истовремено, стапката на невработеност е намалена од 12,5 на 11,3 проценти, додека пак стапката на вработеност е зголемена од 45,6 на 46,5 проценти.

Ова не се политички процени, туку официјални податоци од Државниот завод за статистика.

Бројките јасно покажуваат дека Македонија се движи во позитивна насока. Се зголемува бројот на вработени, се намалува невработеноста и се создаваат нови можности за младите, за невработените лица и за сите граѓани што сакаат да започнат сопствен бизнис.

Овие резултати не се случајни. Тие се поддржани со активни политики на пазарот на трудот, со конкретна поддршка на домашните компании, со привлекување на нови инвестиции и со мерки насочени кон отворање одржливи работни места.

Оперативниот план за вработување за 2026 година е вреден речиси 40 милиони евра и предвидува опфат на повеќе од 10.000 лица.Од вкупниот износ, повеќе од 32 милиони евра се директно наменети за мерки за создавање нови работни места.Посебен акцент е ставен на младите. Со Оперативниот план е предвидено вклучување на речиси 6.000 лица до 29 години.За околу 3.500 млади лица до 23 години, вработени во производствените капацитети, е предвиден младински додаток во износ од 3.000 денари.

Преку обуки, практикантства, преквалификации и мерки за стекнување на нови вештини, младите ќе добијат поголеми можности за полесно вклучување на пазарот на трудот и стекнување на квалификации коишто ги бара македонската економија.

Преку мерката за самовработување и претприемништво се очекува отворање на повеќе од 2.000 работни места.

Преку мерката за поддршка за креирање нови работни места треба да бидат опфатени уште повеќе од 1.500 лица.

Само преку овие две мерки се обезбедува директна поддршка за повеќе од 3.500 нови вработувања.

Позитивни резултати дадоа и мерките спроведени во 2025 година. Преку Програмата за самовработување со грант беа поддржани повеќе од 2.600 лица, од кои речиси 1.500 беа млади до 29 години. Како резултат на оваа поддршка беа отворени околу 2.200 нови деловни субјекти.

Тоа значи дека државата не обезбедува само привремена помош, туку создава услови граѓаните да основаат сопствени бизниси, да создадат работно место за себе, а во иднина да вработуваат и други лица.

Нашата цел не е само статистичко намалување на невработеноста. Нашата цел е создавање одржливи, продуктивни и подобро платени работни места.

Затоа продолжуваме со поддршка на младите, долгорочно невработените, жените, лицата што потешко се вклучуваат во пазарот на трудот, домашните компании и малите и средните претпријатија.

Продолжуваме со поддршка на претприемништвото, стекнување практични вештини и подобро поврзување на образованието со реалните потреби на компаниите.

Не велиме дека сите проблеми се решени. Потребни се уште работа, инвестиции и реформи. Но денес имаме јасни показатели дека преземените мерки даваат резултати