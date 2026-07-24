Големо невреме и пад на температурите во Грција

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Грција се соочува со драстична промена на времето и пад на температурите по неколкудневниот топлотен бран во кој живата на термометрите достигнуваше и до 40 степени.

Во градот Катерини, промената пристигна нагло, каде што за кратко време темни облаци го прекрија небото и започна пороен дожд.

Улиците брзо се испразнија, а метеоролошките служби соопштуваат дека овој нестабилен временски фронт веќе се шири и кон останатите делови од земјата и островите.

Први на удар беа островите во Јонското Море, по што врнежите и грмотевиците започнаа да се шират кон внатрешноста.

Врнежи од дожд и грмотевици се предвидуваат за регионите на Тесалија, Централна Грција со пошироката област на Атина, Евија, делови од Пелопонез, како и на Халкидики, Западна и Источна Македонија и Тракија.

Во текот на денот нестабилната зона продолжува да се движи кон исток, зафаќајќи ги Кикладите и Егејското Море, додека во вечерните часови локални врнежи се очекуваат и на Додеканезите.

Најинтензивни процеси се прогнозираат за во текот на вечерта, кога на одделни места се можни пообилни врнежи од дожд, силни грмотевици и појава на град.

Постепена стабилизација на атмосферските прилики се очекува од доцна навечер, додека во делови од централниот и источниот Егеј локални врнежи може да задржат и во раните утрински часови во сабота (25 јули).