 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Неделник

Втор настап на Ставре Јада на ЗОИ 2026

Останати спортови

13.02.2026

Фејсбук профил на Македонски олимписки тим

Македонскиот олимпиец Ставре Јада денеска ќе го има вториот настап на ЗОИ во Милано Кортина. Тој ќе се појави на стартот во трката на 10 километри слободен стил. Јада имаше веќе еден настап во дисциплината спринт кога го освои 89.место во конкуренција на 94 натпреварувачи со пласман.

Вчера настап имаше и Ана Цветановска во дисциплината 10 км, таа го освои 105.место во конкуренција на 108 натпреварувачки кои остварија пласман.

Ова воедно е последен настап на македонските нордијци, додека претставниците во алпско скијање ќе се појават на патеките – Виктор Петков на 15.февруари и Јана Атанасовска на 18.февруари.

Поврзани вести

Останати спортови  | 09.02.2026
Ставре Јада прв почнува: Познати се термините за настап на македонските олимпијци на ЗОИ 2026
Останати спортови  | 08.02.2026
Стигна првата дијагноза по ужасниот пад на Линдзи Вон
Останати спортови  | 07.02.2026
Еден-два победа за јапонските сноубордери на првиот ден од ЗОИ 2026
﻿