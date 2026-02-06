 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

Навивачите на Црвена звезда не го сакаат овој играч – не сакаат медиумски циркус

Фудбал

06.02.2026

Немања Гудељ ќе остане без договор во Севиља на крајот од оваа сезона. Тимот од Андалузија нема намера да му понуди нов договор на искусниот фудбалер, па 34-годишникот ќе мора да бара нов клуб.

Црвена звезда веќе одлучи да реагира. Генералниот директор Звездан Терзиќ веќе започна преговори со овој играч од средниот ред и му претстави проект за во иднина.

Не е само Цеца: Aркан и првата сопруга ја истрижил на „нула“

Гудељ би донел многу искуство во тимот во борбата за место во Лигата на шампионите. Сепак, навивачите на црвено-белите не се многу воодушевени од фактот дека се преговара со него. Причината е што Гудељ е зет на пејачката Цеца Ражнатовиќ и оти сето ова би се претворило во медиумски циркус.

Поврзани вести

Македонија  | 01.01.2026
Во Бихачка продакшн се опседнати со Србија и Вучиќ
Македонија  | 16.12.2025
На УЧК во Скопје им го подметнаа македонското знаме како на Цеца бугарското во Велес
Естрада  | 09.12.2025
Цеца го погоди знамето: Овој пат не е бугарско
﻿