 Skip to main content
19.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 19 јуни 2026
Неделник

Иако сме среде Светско веќе се знае распоредот за следната сезона во Премиер лигата

Фудбал

19.06.2026

 На стартот од новата сезона во Премиер лигата на 21. август (петок) првакот Арсенал на домашен терен го пречекува повратникот во најквалитетното англиско натпреварување Ковентри, екипа која ланската сезона ја освои титулата во Чемпионшип.

Уште еден од повратниците во лигата има за противник повеќекратен првак, Хал е домаќин на Манчестер Јунајтед во првиот натпревар од саботната програма, додека на другите дуели двојките се: Евертон – Кристал Палас, Ипсвич – Сандерленд, Нотингем Форест – Лидс и Брентфорд – Тотенхем.

Во недела ќе играат: Брајтон – Астон Вила, Манчестер Сити – Борнмут и дербито на колот меѓу Њукасл и Ливерпул. Првото коло ќе биде комплетирано со натпреварот меѓу Фулам и Челзи.

Последното коло ќе се игра на 30. мај 2027 година

Поврзани вести

Македонија  | 28.05.2026
Mицкоски за случајот „Мазут“: Има нови моменти и докази, да не навлегуваме за да не се наруши случајот
Фудбал  | 02.05.2026
Ипсвич се врати во Премиер лигата, Милвол, Мидлзбро, Саутемптон и Хал ќе играат плејоф
Фудбал  | 16.03.2026
Чезли казнет од Премиер лигата