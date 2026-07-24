Ефикасен прв натпревар и победа за Тиквеш во Првата фудбалска лига

Екипата на Тиквеш го стартуваше новиот шампионат во Првата фудбалска лига со убедлива победа против Арсими. Кавадарчани беа доминантни во текот на целиот натпревар и остварија победа од 5:1, а сепак најубавиот гол на дуелот го постигнаа гостите.

Тиквеш поведе во 18.минута со голот на Емануел Лавал, а предноста на кавадарчани ја зголеми Н’Фали Сила во 27.минута. Со прекрасниот еврогол Алјбин Рамадани во 33.минута намали на 2:1. До крајот на првиот дел Тиквеш преку Лавал и Сила постигнаа уште два гола и на полувреме беше 4:1. Интернационалецот од Гвинеја Сила во 58.минута го постигна третиот гол на дуелот (хет-трик) за конечни 5:1.

Утре се играат два дуела од првото коло со почеток во 17 часот. Вардар ја пречекува Брегалница Штип, а Струга Трим Лум е домаќин на Шкендија Арачиново.

Во недела се играат натпреварите Силекс – Башкими во Кратово (почеток 17 часот) и Шкендија Тетово – Скопје на тренинг центарот на „Петар Милошевски“ (почеток 19 часот).