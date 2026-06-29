Утре собир во чест на Владо Јаневски пред СЦ „Борис Трајковски“

Утре со почеток во 20 часот на платото пред СЦ „Борис Трајковски“ ќе се одржи собир на кој граѓаните ќе имаат можност за последен пат да му оддадат почит на македонскиот музички кантавтор Владо Јаневски.

Од „Прагма продукција“ ги повикаа сите што го сакаа, почитуваа и растеа со музиката на Јаневски да присуствуваат на настанот и заедно достоинствено да се простат од големиот уметник.

Нека неговите песни одекнат уште еднаш, нека светлината од свеќите биде нашето „благодарам“, а нашето присуство доказ дека големите уметници никогаш не се забораваат, порачуваат од продукцијата.

Собирот ќе биде можност љубителите на неговата музика уште еднаш да се потсетат на безвременските хитови што ги остави зад себе и со песна, тишина и љубов да му кажат последно збогум.