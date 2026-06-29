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Понеделник, 29 јуни 2026
Неделник

Утре собир во чест на Владо Јаневски пред СЦ „Борис Трајковски“

Музика

29.06.2026

Утре со почеток во 20 часот на платото пред СЦ „Борис Трајковски“ ќе се одржи собир на кој граѓаните ќе имаат можност за последен пат да му оддадат почит на македонскиот музички кантавтор Владо Јаневски.

Од „Прагма продукција“ ги повикаа сите што го сакаа, почитуваа и растеа со музиката на Јаневски да присуствуваат на настанот и заедно достоинствено да се простат од големиот уметник.

Нека неговите песни одекнат уште еднаш, нека светлината од свеќите биде нашето „благодарам“, а нашето присуство доказ дека големите уметници никогаш не се забораваат, порачуваат од продукцијата.

Собирот ќе биде можност љубителите на неговата музика уште еднаш да се потсетат на безвременските хитови што ги остави зад себе и со песна, тишина и љубов да му кажат последно збогум.

Затоа што легендите никогаш не умираат. Тие засекогаш остануваат во срцата на својот народ, стои во објавата на „Прагма продукција“.

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