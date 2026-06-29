Се враќа во функција подната фонтана на скопскиот Плоштад

Фејсбук страница на Орце Ѓорѓиевски

Подната фонтана повторно ќе биде симболот на Скопје. Фонтаната што некогаш мамеше погледи од скопјани, гости и туристи – фонтаната што беше едно од најпрепознатливите лица на центарот на градот, по повеќе од една деценија заборав, негрижа и пропаѓање – конечно се враќа во функција, соопшти попладнево скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски на неговата Фејсбук-страница.

Ова повеќе нема да биде простор по кој ќе минуваат автомобили и тешки товарни возила. Ова нема да биде запуштено место оставено на забот на времето. Ова повторно ќе биде место за прошетка, за фотографија, за убавина, за гордост. Место што ќе го разубавува плоштадот и ќе го претставува Скопје онака како што заслужува – достоинствено, модерно и препознатливо – нагласи градоначалникот.

Тој информираше дека во моментов се изведуваат градежните активности и најави оти за само неколку дена, подната фонтана повторно ќе заживее.