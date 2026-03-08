На 8 март, по повод Меѓународниот ден на жената, мрежата на Europe House, #TeamEurope и Делегацијата на Европската Унија ја започнуваат иницијативата „Носи ја промената” (Wear the Change) — серија настани што ќе се одвиваат низ целата земја до крајот на 2026. Затоа што борбата за женски права не е само еден ден во годината!

Во духот на предизвикувачките илустрации на RukiChuki, гласно прашуваме: Кој ја плаќа сметката за нееднаквоста? Женското здравје е основно право или привилегија? Зарем мајчинството и грижата се неплатена работа 24/7? Кога конечно наместо системски лавиринти ќе добиеме институционална заштита?

Да зборуваме за родовата еднаквост преку уметност, дијалог и идеи што можат да поттикнат вистинска промена!

Носи ја промената! Биди промена!