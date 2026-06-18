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19.06.2026
Републиканка на денот
19.06.2026
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18.06.2026
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Украина и Русија повторно разменија тела на загинати војници
18.06.2026
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Познат терминот за старт на Вардар во Лигата на шампионите
18.06.2026
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Израел објави нова карта на териториите под контрола на ИДФ во јужен Либан
18.06.2026
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