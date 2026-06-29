Од 1 јули до 31 август забранeтo е движењето во шумите без дозвола

Од 1 јули до 31 август забрането е движењето во шумите и шумското земјиште со кои стопанисува ЈП „Национални шуми“, поради зголемената опасност од шумски пожари. Забраната важи во текот на целиот ден на сите површини под управување на претпријатието.

Од забраната се исклучени припадници на надлежните институции, шумарските служби, како и лицата кои ќе поседуваат писмено одобрение издадено од надлежните подружници на ЈП „Национални шуми“. За спроведување на мерката задолжено е јавното претпријатие „Национални шуми“, Шумската полиција, Државниот инспекторат за шумарство и ловство и Министерството за внатрешни работи.

Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство појаснуваат дека забраната не се однесува автоматски на парк-шумите, како Водно, ниту на националните паркови, за кои важат посебни правила. Граѓаните се повикуваат да се информираат кај надлежните управувачи пред да планираат движење во овие подрачја.