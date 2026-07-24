 Skip to main content
24.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 24 јули 2026
Неделник

Ако можете одложете го патувањето: Во понеделник наутро ќе штрајкуваат грчките цариници

Сервиси

24.07.2026

Во понеделник наутро штрајк на грчките царински службеници на граничните премини.
Министерството за внатрешни работи ги известува граѓаните дека согласно информациите добиени од надлежните органи на Република Грција, на 27.07.2026 (понеделник) е најавен штрајк на царинските службеници на грчките гранични премини Евзони (Богородица), Дојрани (Дојран) и Ники (Меџитлија).
Во периодот од 05:00 до 09:00 часот по македонско време (06:00–10:00 часот по грчко време), на наведените гранични премини патничките возила ќе се пропуштаат на секои 10 минути додека товарниот сообраќај ќе биде целосно во прекин за влез и излез од Република Грција.
Од страна на МВР ќе се преземат сите мерки и во функција ќе бидат ставени сите човечки и технички капацитети.

Поврзани вести

Хроника  | 23.07.2026
Царинска управа: Запленет златен накит вреден 1,3 милиони денари, поднесена кривична пријава против едно лице
Хроника  | 22.07.2026
Царинска управа: Непријавен накит „Сваровски“ вреден 333 илјади денари откриен на Меѓународен аеродром Скопје
Економија  | 21.07.2026
Царинската управа почнува зајакнати контроли на пловни објекти на Охридското езеро – апел до сопствениците да го регулираат царинскиот статус на пловилата