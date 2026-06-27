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Неделник

Долги колони за влез во Грција

Патувања

27.06.2026

Утрово повторно се создадоа долги колони на возила на граничниот премин Евзони, за влез во Грција, каде што гужвите значително се зголемуваат со почетокот на викендот и летната туристичка сезона.

Според информации од терен, меѓуграничниот простор на преминот е речиси целосно исполнет, а возилата чекаат подолго од вообичаено за да ја преминат границата. Зголемениот прилив на патници кон грчките летувалишта доведе до заситување на капацитетите на преминот и создавање на подолги колони уште во раните утрински часови.

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