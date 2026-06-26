Изладете го станот без климатизација, а сметките за струја паѓаат

Клима уредот троши струја, а станот е сепак како рерна? Пробајте го трикот со кој Германците успешно ладат стан без клима уред до +35.

Ако мислите дека е невозможно да го разладите станот без климатизација кога асфалтот врие на +35 надвор, овој стар германски трик ќе ве натера веднаш да истрчате до замрзнувачот вечерва. Само она што досега сте го платиле за струја е скапо, а ова решение чини – нула динари.

Шише мраз дур трепнете

Сè што ви треба е празно шише од 1,5 литри и малку вода од чешма. Наполнете го до 4/5 – оставете малку простор, бидејќи водата се шири додека замрзнува и може да пукне ако го наполните до крај. Ставете го во замрзнувачот пред спиење и наутро ќе имате „блок мраз“.

Кога ќе почне топлината, ставете го замрзнатото шише високо – на врвот од плакарот или комодата. Обавезно ставете чинија под него, бидејќи шишето ќе се замагли.

Бидејќи студениот воздух е потежок од топлиот воздух, тој природно ќе почне да паѓа кон подот, токму таму каде што седите или спиете.

Како ефикасно да се излади стан без климатизација

Тука нема научна фантастика – како што мразот се топи, тој буквално ја „апсорбира“ топлината од просторијата. Во помалите простории, температурата паѓа за еден или два степени, што при најлоша топлина често е разликата помеѓу „Не можам да дишам“ и „Можам да поднесам“.

Едно шише го „држи“ ефектот околу 3 до 5 часа.

Народни трикови за подобро ладење

Германците го комбинираат овој систем за ладење со стари форуми што малку ги заборавивме:

Ролетните се закон: Помеѓу 12:00 и 18:00 часот сè мора да биде спуштено. Темнината на сончевата страна ја намалува температурата до 5 степени.

Влажни крпи: Обесете влажен пешкир во собата – водата додека испарува буквално „краде“ топлина од воздухот.

Зеленило на прозорецот: Саксии со цвеќиња на терасата создаваат сенка и го ладат воздухот пред да влезе во куќата.

Сметка што нема да ве „убие“ во јули

Најголемиот удар врз буџетот не е сладоледот, туку клима уредот што работи цел ден. Вашиот замрзнувач работи и онака, шише вода не чини ништо, а за еднособен стан, ова е малата разлика што ве спасува од шок кога ќе пристигне сметката за струја.

Секако, не очекувајте чудо ако живеете на поткровје под метален лим на +40 – ова не е замена за климатизација, но за спалната соба, кога треба да заспиете, а собата е како рерна, едно такво шише е спас.