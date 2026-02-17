Тие се извлекуваат од секоја криза и сè им оди добро затоа што се родени под среќна ѕвезда

Без разлика колку напорно се трудиме да ги постигнеме нашите цели и да постигнеме успех во животот, понекогаш интелигенцијата и способноста не се доволни – среќата може да игра одлучувачка улога.

Астролозите веруваат дека количината на среќа што ја имаме е под влијание на нашиот датум на раѓање и хороскопски знак. Меѓу сите знаци, еден особено се издвојува – како да е роден под среќна ѕвезда! Каде и да оди, судбината му отвора врати, а животот секогаш му нуди најдобри можности.

Многумина велат дека Стрелецот е заштитен од ангели и дека среќата го следи на секој чекор – без разлика дали е љубов, работа или финансии. Додека другите се обидуваат и работат напорно за да постигнат успех,на Стрелецот честопати сè му се случува речиси само по себе.

Зошто Стрелецот е фаворит на среќата?

Не е случајно што Стрелецот е лидер кога станува збор за среќа. Неговата судбина е управувана од Јупитер – планетата на експанзијата, оптимизмот и животните благослови. Стрелецот не е од оние што чекаат нешто да падне од небото – тој презема иницијатива, е претприемнички настроен и е подготвен да оди кон своите цели, без оглед на пречките.

Неговиот ентузијазам е заразен, има неисцрпна енергија, одлично чувство за хумор и остра љубопитност. Под влијание на Јупитер, слободата е неговата најголема вредност – тоа е единствениот начин на кој може да патува, истражува и учи.

Стрелецот е вечен авантурист, светски патник, истражувач, спортист и дипломат. Го привлекуваат далечни земји, егзотични култури, странски јазици и неистражени предели. Тој е љубопитен, храбар и по природа е склонен кон ризик – без многу размислување ќе се впушти во љубовна авантура, опасна експедиција или ризична работа. Сепак, судбината секогаш се чини дека го штити, па дури и кога сè изгледа изгубено, тој некако извлекува добитна комбинација.

Личност на Стрелец – искрен, дарежлив и бестрашен

Стрелец е отворен и директен во комуникацијата, понекогаш премногу искрен. Го кажува првото нешто што му паѓа на ум и не размислува премногу за последиците. Верува во правдата и вистината, поради што често мисли дека и другите луѓе се такви.

Тој сака луксуз, забави и друштвени собири. Секогаш е таму каде што нешто се случува и ќе биде првиот што ќе се регистрира за секој предизвик. Неговиот авантуристички дух не толерира монотонија – здодевните работни места, воспоставените обрасци и лицемерните општества го нервираат.

Стрелец има младешки дух, често атлетска градба и е склонен кон физичка активност и благородни спортови како тенисот. Неговата природа е елегантна, донекаде аристократска, но во исто време и бунтовна – ја цени традицијата, но никогаш не дозволува таа да го попречи.

Слабости на Стрелецот – нетрпение и прекумерна искреност

Иако ужива во голема среќа, не е секогаш лесно да се работи со Стрелец. Може да биде строг, а понекогаш и арогантен. Неговата казна не е брутална, но може да биде непријатна – за некој што ги сака задоволствата во животот, најголемата казна е да се лиши од слобода, авантура и пари.

Стрелец има големи апетити за живот, но она што го издвојува од другите е тоа што всушност ги исполнува. Животот секогаш му се насмевнува – можеби поради храброст, можеби поради среќа, или можеби затоа што едноставно знае како да го извлече најдоброто од светот.