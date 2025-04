ВИДЕО: Папата вчера за последен пат се појави пред верниците

Папата Франциск вчера, на Велигден, за последен пат се појави пред верниците на плоштадот Свети Петар во Ватикан.

Излезе во инвалидска количка и од балконот на базиликата Свети Петар им мавташе на илјадниците насобрани верници кои го поздравија со голем аплауз.

Папата почина утринава на 88-годишна возраст.

"Good morning and happy Easter." The moment Pope Francis appears at the balcony overlooking St. Peter's Square before handing over his Urbi et Orbi to the master of ceremonies to read. pic.twitter.com/3ALrD9AY5A