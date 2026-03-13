Украина го гранатира гасоводот „Турски тек“, Унгарија реагира: Сакаат да влијаат на унгарските избори

Украинските вооружени сили нападнале објекти на „Газпром“ кои ја одржуваат работата на гасоводите „Турски тек“ и „Син тек“.

Нападот бил извршен врз компресорската станица „Рускаја“ во Краснодарскиот крај. Еден ден претходно беа нападнати и станиците „Берегова“ и „Казачја“. „Газпром“ соопшти дека сите напади биле одбиени.

Целта на нападот беше да се запре снабдувањето со гас за европските потрошувачи“, соопшти руското Министерство за одбрана.

Со своја реакција по ваквите напади се огласи и министерот за надворешни работи на Унгарија, Петер Сијарто, кој изјави дека Украина го таргетира гасоводот „Турски тек“ со цел да влијае на унгарските избори. Во своето обраќање, унгарскиот министер ги повика украинскиот претседател Володимир Зеленски и Украинците да престанат со нападите врз енергетската инфраструктура.