Трамп: Ќе ги истераме комунистите, ќе ја направиме Америка поголема и посилна од кога било

Во својот говор на планината Рашмор, на прославата на 250-годишнината од независноста на САД, американскиот претседател Доналд Трамп ги повика Американците да ги заштитат своите слободи од „комунистичката“ закана од прогресивните членови на Демократската партија.

„Стоиме под споменикот на овие херои, вистинска група неверојатни луѓе, и повторно се посветуваме на тоа да бидеме нација голема, храбра, благородна и силна како овие американски гиганти. Не е лесно, но ќе го оствариме тоа“, рече Трамп на планината во Јужна Дакота каде што се врежани главите на четири американски претседатели – Џорџ Вашингтон, Томас Џеферсон, Абрахам Линколн и Теодор Рузвелт.

„Сведоци сме на враќањето на комунистичката закана во нашата земја, вклучително и од новодојденци во нашата земја кои прифаќаат идеи целосно спротивни на нашиот начин на живот и нашиот голем успех“, додаде републиканскиот претседател.

Трамп веќе една недела предупредува за успесите на демократските социјалисти, но во својот синочешен говор тој ја презентираше својата најостра и најсеопфатна аргументација на оваа тема досега, во време кога Американците се борат со инфлацијата и високите цени на горивата предизвикани од конфликтот на Блискиот Исток.

Сè позагрижени дека војната со Иран и нејзините последици би можеле да предизвикаат партијата да ја изгуби контролата врз барем еден дом на Конгресот на среднорочните избори во ноември, републиканците предупредуваат на неодамнешната низа успеси на левоориентираните демократски кандидати.

Тврдејќи дека заканата доаѓа и од „новодојденците во нашата земја“, Трамп ја поврзува својата антикомунистичка реторика со антиимигрантскиот став што го врати во Белата куќа, пишуваат британските медиуми. Во еден момент тој рече дека тие новодојденци треба да бидат исклучени.

„Свечено се колнеме, за сите да знаат, дека граѓаните на САД наскоро ќе го победат комунизмот… Ќе ги избркаме брзо и ќе продолжиме да ја градиме нашата земја поголема, подобра и посилна од кога било досега. Америка никогаш нема да биде комунистичка земја!“, рече Трамп.

„Можеме да ги изгубиме изборите на средина од мандатот само ако си дозволиме да ги изгубиме“, додаде претседателот.

Четворица прогресивни кандидати, вклучувајќи тројца демократски социјалисти, победија на напнатите внатрепартиски избори (кокуси) во Њујорк минатата недела и во Колорадо во вторникот. Прогресивните кандидати победија и во Кентаки, Њу Џерси, Охајо, Пенсилванија и Тексас.

Минатата недела, Трамп ги нарече нивните победи „најголемата закана за нашата земја од нејзиното основање“.

Трамп денеска треба да се обрати кон нацијата и од Националниот мол на Денот на независноста, пред се, поради неподносливиот топлотен бран што ги наруши прославите низ поголемиот дел од земјата.