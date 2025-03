Американскиот претседател Доналд Трамп ќе биде предложен за Нобелова награда за мир. Ова денеска го соопшти конгресменот од Калифорнија Дарел Иса, кој најави дека самиот ќе ја поднесе кандидатурата за оваа престижна награда.

Today I will nominate @realDonaldTrump for the Nobel Peace Prize. No one deserves it more.