Снегот и мразот на швајцарските глечери се топат со алармантна брзина поради топлотниот бран што ја зафати Европа, предупредија експертите од швајцарската служба за мониторинг на глечерите ГЛАМОС.

Според податоците на ГЛАМОС, се очекува сезонскиот снег и мраз, наталожени во текот на зимата, целосно да се стопат до понеделник, што би претставувало втор најран „ден на губење на глечерите“ откако се водат мерења.

Експертите предупредуваат дека секое понатамошно топење до октомври ќе доведе до дополнително намалување на вкупната маса на глечерите во швајцарските Алпи, кои веќе со децении забрзано се повлекуваат.

Директорот на ГЛАМОС, Матијас Хус, изјави дека низ Алпите се регистрирани „екстремни стапки на топење“, при што некои глечери изгубија и до еден метар мраз во вертикален правец за само десет дена.

Според него, ваквата состојба е резултат на комбинација од високи температури, недоволни зимски снежни врнежи и присуство на сахарска прашина, која дополнително го забрзува процесот на топење.

Податоците покажуваат дека швајцарските глечери изгубија околу 38 проценти од својот волумен во периодот од 2000 до 2024 година, додека во последните 50 години исчезнаа околу 1.200 глечери.

Експертите предупредуваат дека, доколку продолжи сегашниот тренд на затоплување, до крајот на векот во Алпите би можеле да останат само мал број глечери.

Наодите се објавени во извештаи што се повикуваат и на податоци на британскиот весник „Гардијан“, кој ги следи климатските промени и нивното влијание врз европските планински региони.