Северна Кореја испраќа 10.000 војници во Русија

Јужнокорејските разузнавачки служби проценуваат дека Северна Кореја веќе испратила приближно 10.000 војници во Русија, а уште 5.000 се во процес на распоредување. Според податоците објавени од новинската агенција Јонхап, контингентот пристигнува во Русија од септември, како дел од соработката меѓу двете земји, за која Сеул вели дека вклучува и размена на воена технологија, oбјави Еуроактив.

Разузнавачки извори велат дека севернокорејските единици главно работат како дел од воениот градежен корпус, кој помага во обновата на инфраструктурата во Севернокорејскиот воен округ. Според истите извори, околу илјада инженери од Пјонгјанг се ангажирани и во расчистување на мини.

„Во моментов, околу 10.000 севернокорејски војници се стационирани во близина на руско-украинската граница и извршуваат безбедносни задачи“, изјавија јужнокорејските власти, додавајќи дека „моделите на регрутирање и обука на новите сили во Пјонгјанг се внимателно следени“.

Сеул се сомнева дека Москва пренесува технологија во Пјонгјанг во замена за производство на напредни ракети и беспилотни летала.

Интензивна дипломатска активност

Соработката, наводно, се зајакнала по неколку состаноци на високо ниво. Севернокорејската министерка за надворешни работи, Чое Сон-хуи, ја посети Москва на 27 октомври, каде што се сретна со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров и претседателот Владимир Путин.

„Нашите односи добија силен поттик по самитот во Пјонгјанг во јуни 2024 година“, рече Лавров, додека Путин додаде дека „сè оди според планот“.

Според официјалниот претставник, Пјонгјанг вети „континуирана поддршка за политиката на Москва насочена кон зачувување на суверенитетот и меѓународната правда“.

Долго време се шпекулираше за учеството на севернокорејските единици во борбите во Курскиот регион, што официјално го потврди началникот на Генералштабот на руските вооружени сили, Валериј Герасимов, по ослободувањето на регионот на 26 април 2025 година.

„Би сакал да го истакнам учеството на војниците од Демократска Народна Република Кореја во ослободувањето на пограничните области на Курскиот регион. Тие обезбедија значителна помош во поразувањето на украинските сили што ја пробија границата“, рече Герасимов.

Неколку дена подоцна, Ким Џонг-ун изјави дека учеството на севернокорејските војници во војната е „света мисија“ и најави подигање споменик во чест на оние што се бореле во Курскиот регион.

Воениот дописник Александар Коц опиша како севернокорејските војници биле обучени во Русија, совладале ракување со беспилотни летала и учествувале во борби.

„Потоа биле префрлени во Курскиот регион, каде што прво ја држеле третата линија на фронтот, а потоа учествувале во напади. Нашите војници ги нарекувале „борбени Бурјати“. Тие се одликуваат со тимска работа, дисциплина, издржливост и непочитување на смртта“, рече Коц.

Според него, севернокорејските сили дале значаен придонес во ослободувањето на Кореневскиот округ и други операции во Курскиот регион, придржувајќи се кон правилото „никогаш да не бидат заробени живи или доброволно да се предадат“.