12.03.2026
Четврток, 12 март 2026
Обележани 1.460 погодени цели: Објавена мапа од американко-израелските напади врз Иран

Свет

Западните медиуми објавија детална мапа од потврдени напади што го илустрира обемот на американско-израелската воена кампања против Иран.

На мапата се обележани околу 1.460 погодени цели од почртокот на нападите на 28 февруари.

Тоа што може да се забележи од објавената мапа е дека околу 23% од нападите биле концентрирани околу Техеран, додека приближно 38% од бомбите паднале во близина на ирачката граница, што ги нагласува главните точки на притисок на американко-израелската кампања врз Исламската Република.

﻿