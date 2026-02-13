 Skip to main content
13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Неделник

Најмалку тројца загинати во пожар во станбена зграда во Будимпешта

Свет

13.02.2026

Фрипик

Најмалку три лица загинаа, а 22 се повредени откако пожар избувна во зграда во предградие на главниот град на Унгарија, Будимпешта.

Пожарот избувна утрово во двокатна зграда. Огнот набрзо беше изгаснат, но предизвика уривање на покрив.

Пожарникарите извлекоа неколку преживеани луѓе од под урнатините. Телата на двајца мажи и една жена беа пронајдени под урнатиот покрив на зградата.

Медицинските екипи им пружија помош на 22 повредени лица, кои се пренесени во осум болници во Будимпешта за понатамошно лекување. Четворица од повредените се во тешка здравствена состојба.

Поврзани вести

Калеидоскоп  | 26.01.2026
Тројца загинати, две исчезнати и седуммина повредени во пожар во фабрика во грчкиот град Трикала
Култура  | 19.11.2025
МНТ со „Ничија земја“ вечерва гостува во Националниот театар во Будимпешта
Култура  | 17.11.2025
МНТ со „Ничија земја“ на Александар Морфов гостува во Националниот театар во Будимпешта
﻿