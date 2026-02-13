Најмалку тројца загинати во пожар во станбена зграда во Будимпешта

Фрипик

Најмалку три лица загинаа, а 22 се повредени откако пожар избувна во зграда во предградие на главниот град на Унгарија, Будимпешта.

Пожарот избувна утрово во двокатна зграда. Огнот набрзо беше изгаснат, но предизвика уривање на покрив.

Пожарникарите извлекоа неколку преживеани луѓе од под урнатините. Телата на двајца мажи и една жена беа пронајдени под урнатиот покрив на зградата.

Медицинските екипи им пружија помош на 22 повредени лица, кои се пренесени во осум болници во Будимпешта за понатамошно лекување. Четворица од повредените се во тешка здравствена состојба.