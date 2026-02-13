Велешанка по породувањето си заминала од болница без бебето

Фрипик

Млада велешанка кривично ќе одговара затоа што го оставила своето новороденче во болницата каде што се породила.

Како што информираа од МВР, СВР Велес поднесе кривична пријава против 24-годишна жена од Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „запуштање и малтретирање на дете“.

На 01.02.2026, откако се породила во ЈЗУ Општа болница Велес, пријавената доброволно со депониран потпис го напуштила гинеколошкото одделение и притоа го оставила новороденото бебе, појаснуваат од полицијата.