13.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 февруари 2026
Велешанка по породувањето си заминала од болница без бебето

13.02.2026

Млада велешанка кривично ќе одговара затоа што го оставила своето новороденче во болницата каде што се породила.

Како што информираа од МВР, СВР Велес поднесе кривична пријава против 24-годишна жена од Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело „запуштање и малтретирање на дете“.

На 01.02.2026, откако се породила во ЈЗУ Општа болница Велес, пријавената доброволно со депониран потпис го напуштила гинеколошкото одделение и притоа го оставила новороденото бебе, појаснуваат од полицијата.

