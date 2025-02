Мачка влегла во авион: Поради хаосот што го создала два дена не можел да полета за Германија

Мачка која влезе во авион на „Рајанер“ непосредно пред да полета на аеродромот во Рим предизвика вистинска врева, објавија денеска медиумите.

Екипажот слушнал мјаукање додека патниците се подготвувале да се качат во авионот, пишува британски „Сан“.

Мачката најпрвин била во отворот низ кој минуваат електричните водови, а потоа се вовлекла во делот од авионот со каблите, поради што Боингот 737 не можел да се движи.

Cat causes chaos by boarding #plane just before take-off sparking two DAYS of delays.#UAE_BARQ_EN pic.twitter.com/jVOZuBFnJJ