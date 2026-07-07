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Ле Пен останува осудена за проневера, но ќе може да се кандидира за претседател на Франција

Свет

07.07.2026

Фејсбук профил на Мари Ле Пен

Марин Ле Пен изјави дека ќе се кандидира за претседател на Франција во 2027 година. Лидерката на крајно десничарската партија ќе се жали пред Врховниот суд на земјата на нејзината пресуда за злоупотреба на државни средства, што бара од неа да носи електронска нараквица една година.

Не можам да водам кампања со нараквица. Сакам да ги искористам сите законски можности за да ја одбранам мојата невиност во овој случај“, изјави таа за француската телевизија.

Претходно денес, Апелациониот суд во Париз ја прогласи Ле Пен за виновна за злоупотреба на 2,8 милиони евра од фондовите на ЕУ во шема за лажни работни места, но пресуди дека таа може да се кандидира за претседател додека носи електронска нараквица.

Таа сега ќе го однесе случајот до највисокиот граѓански суд во Франција, Касацискиот суд.

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