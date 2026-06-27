Германија со рекордно високи температури и до 42 степени, во Франција десетици починати од топлотниот бран

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Во Германија и Италија денеска има високи температури, додека топлотниот бран поврзан со десетици смртни случаи во Западна Европа се шири кон исток по рекордните температури над 40 степени Целзиусови.

Во Велика Британија, Франција, Швајцарија и Германија има рекордно високи температур месецов, а временскиот систем би можел уште да тестира рекорди додека се движи низ Германија кон Полска. Според научниците, топлотниот бран би бил практично невозможен без климатските промени предизвикани од човекот, поради што ноќните температури оваа недела се многу повисоки отколку што би биле пред две децении.

Нов германски рекорд од 41,3 степени Целзиусови има во близина на градот Сарбрикен, во близина на француската граница, изјави портпаролот на Националната метеоролошка служба на Германија, истакнувајќи дека отчитувањето е сè уште прелиминарно.

Метеоролошката служба денеска издаде предупредувања за екстремни жештини во речиси цела Германија, а властите ги повикаа луѓето да штедат вода. Наведено е дека низ целата земја се очекуваат температури од 36 степени, со можни локални максимуми од 42 степени.

Во Франција, десетици луѓе, и млади и стари, починале за време на топлотниот бран. Температурите над 40 степени го нарушија железничкиот сообраќај и производството на електрична енергија, доведоа до забрани за алкохол, прекин на наставата во училиштата и одложени настани на отворено.

Топлотниот бран го достигнува својот врв викендов, со температури над 40 степени во некои делови од Германија, изјави метеорологот Карстен Брант.

Министерството за здравство на Италија издаде црвено предупредување за топлотен бран викендов во 18 италијански градови, вклучувајќи ги Милано, Рим, Торино, Венеција, Џенова, Фиренца и Болоња, при што во некои области се очекуваат температури до 39 степени.