 Skip to main content
20.07.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 20 јули 2026
Неделник

Во Скопје водата е безбедна за пиење

Скопје

20.07.2026

Безбедна е водата за пиење во Скопје, покажале денешните резултати од испитувањата.

Од Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ – Скопје попладнево информираа за дневните мониторинг – активности за испитување на квалитетот и безбедноста на водата за пиење.

– Во текот на денов, од страна на секторот Санитарна контрола при ЈП „Водовод и канализација“ – Скопје, се земени 43 примероци од водоводната мрежа на град Скопје од кои три примероци се од бунарскиот потег Нерези – Лепенец и два се сирова вода од двете каптажи на изворот Рашче – соопштија од јавното претпријатие.

Како што се истакнува, согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци од водоснабдителниот систем на град Скопје одговарале на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење

Поврзани вести

Скопје  | 20.07.2026
Делови од Скопје утре ќе останат без вода
Македонија  | 20.07.2026
Над 3.100 лица се затруени од водата во Гостивар, денеска заседава Комисијата за заразни болести
Македонија  | 20.07.2026
Ова се локациите во Гостивар каде ќе се дистрибуира вода за населението