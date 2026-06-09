Скопје добива нов лик, затоа што скопјани заслужуваат функционален, уреден и достоинствен град

Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, информира дека во моментов се реализираат активности на четири различни локации низ градот, при што се работи на изградба, уредување и обнова на инфраструктурата.

Тој истакна дека станува збор за конкретни проекти кои носат видливи резултати на терен и придонесуваат за решавање на долгогодишни проблеми со кои се соочувале граѓаните.