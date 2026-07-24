Град Скопје организира бесплатен панорамски разглед на Скопје по повод годишнината од земјотресот

Град Скопје организира бесплатен панорамски разглед на Скопје.

По повод годишнината од катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје во 1963 година, Град Скопје организира бесплатен панорамски разглед на градот. Со панорамски автобус и професионален туристички водич од Македонската асоцијација на туристички водичи и придружници, граѓаните ќе имаат можност да го запознаат Скопје какво што било пред земјотресот, да ги откријат приказните за објектите што биле разрушени, како и за местата што го обликувале некогашниот изглед и дух на градот, информираат од Градот.