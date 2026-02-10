 Skip to main content
10.02.2026
Вторник, 10 февруари 2026
Владата ќе го решава паркирањето во Клиничкиот центар „Мајка Тереза”

Македонија

10.02.2026

Владата донесе одлука за решавање на проблемот со паркирањето во Клиничкиот кампус „Мајка Тереза”. Со оваа одлука, како што информира владината прес-служба, се создава правна основа за потпишување договор меѓу Министерството за здравство и Градот Скопје.

Се затвораат административните прашања што со децении го попречуваа уредувањето на паркирањето во Клиничкиот кампус „Мајка Тереза“. Министерството за здравство во рок од три месеци го заврши процесот на регистрација на парцелите во Катастар и изработка на соодветните елаборати, со што се отвора патот за изградба на модерен и функционален паркинг, вклучително и катни гаражи, како и воведување софтверско решение за ефикасно управување, соопшти владиниот портпарол, Венера Азизи.

Проектот, дополнуваат од Владата, ќе обезбеди подобри услови за пациентите, здравствените работници и граѓаните кои ги користат услугите на кампусот.

