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17.07.2026
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Петок, 17 јули 2026
Неделник
ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Многу „Т“ за ништо

Македонија

17.07.2026

Во една недела пропаднаа два случаи на некогашното Специјално јавно обвинителство, формирано во 2015 година „за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите“, како што официјално се викаше или по наше – што ги гонеше сите од „бомбите“ обелоденети од СДСМ. Па, затоа, 11 години подоцна, личност на неделата ни е:

Она на „Т“

Отсекогаш ме нервирал оксиморонот „кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите“. Тоа е исто како „легализација на дивоградба“. Значи ќе простиме незаконско прислушкување, само затоа што некому му е интересно да го замајува народот со рекла-казала муабети. Затоа што на крајот на денот тоа и остана од фамозното СЈО, од „трите“, од маичките…

Денес и повеќе од јасно е дека тоа беше институција фомрирана само за да му се помогне на Зоран Заев да стане премиер и да смени име и да потпише работи што само будала како него би потпишала. На крај, ни тоа не му помогна, зошто тој изгуби на тие фамозни избори во 2016-та. Па, мораше да се убедат (читај „подмачкаат“) ДУИ за да може да формира килава влада.

Затоа што гледано денеска, не се само Талир 2 и Тотал, овонеделните случаи што пропаднаа. Сите се. Сите оние со име на „Т“, што толку драматично ги најавуваше онаа со недоветната насмевка, со просек 6ка, што како и Заев, ја бараа зошто само таква како неа можеше и да се нафати да го прави тој циркуз.

Затоа што ако случаите навистина не беа политички монтирани, немаше вака да пропаднат. И во тие пет години од постоењето ќе се постигнеше многу поголем успех, а единствена в затвор на крај заврши – самата специјална обвинителка.

Пропадна „Таргет-Тврдина“, кој требаше да биде темелниот случај. Се однесуваше на незаконското следење на над 20 илјади граѓани и уништувањето на опремата за прислушување во УБК.

Пропадна „Титаник“. Со него за изборни измами се гонеа поранешни високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ како Никола Груевски, Гордана Јанкулоска, Миле Јанакиески и Мартин Протуѓер.

Пропадна „Траекторија“. Овој случај се водеше за изборот на компании за изградба на автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. Меѓу обвинетите беа Никола Груевски, Владимир Пешевски, Миле Јанакиески и Љупчо Георгиевски.

Пропадна и „ТНТ“. Со него требаше да се докаже дека рушењето на комплексот „Космос“ на бизнисменот Фијат Цаноски било политички мотивирано. Обвинети беа Никола Груевски, Миле Јанакиески и поранешниот градоначалник на Гази Баба, Тони Трајковски.

Пропаднаа и „Тендерите“. Ова беше случај во кој првообвинета беше поранешната министерка за култура Елизабета Канческа-Милевска за навоно местење на тендерот за изградба на Музејот на македонската борба во рамките на проектот „Скопје 2014“.

Пропадна и „Талир 1“. Како и „Талир 2“, и со 1 требаше да се докаже дека имало незаконско финансирање на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ и изградбата на партиското седиште преку компанијата „Бетон“.

Пропадна и „Моќник“. Пропуштена прилика случајот да се вика „Тони“ зошто се однесуваше на продажба на недвижен имот во Општина Македонски Брод, каде што меѓу обвинетите беше и тогашниот пратеник Антонио Милошоски.

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