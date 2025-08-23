Коњановски: Битола вложува во спортот, реконструирани се стадионот и боксерската сала

На денешниот Саем-Отчет под мотото „4 години работа за тебе“, се обрати градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски кој истакна дека општината инвестира во делот на инфраструктурата спортот со реновирање на стадионот, изградба на велосипедски патеки, боксерска сала и памп трака за рекреација.

Во делот на инфраструктурата, сето она што го правевме секоја улица се работи за целосна реконструкција со водоводната мрежа, канализационата мрежа, фекална, атмосферска. Една од активностите која во последниот период ја работиме и првата третина е завршена, се првите 800-тини метри на влезот на Битола, рак рана на градот во делот на инфраструктурата, комплетна темелна реконструкција, со водоводна инфраструктура и комплетно булеварско решение. Направивме над 50 км улици не само во урбаните и во руралните средини. Улицата Бурса која го решава густиот транспорт, влезот спрема Охрид е дооформен со нов мост, Крушевска република е дооформена, една од најдолгите улици Стив Наумов и други“, рече Коњановски.

Градоначалникот истакна дека се вложува во спортот, со дооформување на стадионот, велосипедски патеки и памп трака како и тоа дека се прават паркинг простори за да се задоволат потребите на граѓаните и градското подрачје.