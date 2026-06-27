Вo македонскиот КИЦ во Софија се одржа вечер посветена на браќата Манаки: Визуелното наследство како мост меѓу културите

Македонскиот културно-информативен центар во Софија беше домаќин на значајна културна вечер посветена на творештвото на браќата Манаки – пионерите на балканската фотографија и кинематографија, чие дело претставува едно од највредните сведоштва за културниот, општествениот и историскиот живот на почетокот на XX век. Настанот, реализиран во соработка со Националната установа Центар за култура – Битола и Културно-информативниот центар – Битола, ги обедини љубителите на уметноста, културата и историјата околу едно исклучително наследство кое и денес има силна документарна, уметничка и цивилизациска вредност, а го отвори проф. д-р Зоран Пејковски, директор на Македонскиот културно-информативен центар во Софија и дипломатски советник.

Во рамките на програмата свечено беше отворена изложбата „La Belle Epoque – Истокот и Западот, битолската мода низ објективот на Манаки“, која преку внимателно одбрани фотографии ја прикажува Битола од времето на европската модерна – град во кој се преплетувале различни култури, традиции и влијанија, создавајќи единствен урбан и културен амбиент. Изложбата ги водеше посетителите низ еден период во кој модата, архитектурата, секојдневниот живот и јавниот простор биле одраз на динамичните промени што се случувале на Балканот, а објективот на браќата Манаки успеал да ги зачува тие мигови како трајна визуелна меморија.

Посебен дел од вечерта беше посветен на проекцијата на автентични филмски записи од браќата Манаки – првите сниматели на Балканот, чии филмови денес претставуваат непроценливо културно и историско наследство. Преку нивната камера, посетителите имаа можност да го почувствуваат духот на едно време, да ги видат луѓето, обичаите, јавните настани и секојдневниот живот зачувани во првите подвижни слики создадени на овие простори. Токму затоа нивното творештво одамна ги надминало границите на фотографијата и филмот, прераснувајќи во универзално сведоштво за една епоха.

Во своето поздравно обраќање, директорот на Македонскиот културно-информативен центар во Софија, проф. д-р Зоран Пејковски, беше нагласено дека оваа културна вечер не претставува само изложба и филмска проекција, туку и можност за ново читање на македонското културно наследство во европски контекст. Делото на браќата Манаки беше претставено како трајна вредност што ја поврзува историјата со современоста и претставува значаен дел од заедничката европска културна меморија.

Истовремено, беше истакната и значајната улога на Македонскиот културно-информативен центар во Софија како институција која континуирано работи на афирмација на македонската култура надвор од границите на државата. Преку организирањето изложби, концерти, книжевни промоции, филмски проекции и други културни настани, Македонскиот КИЦ во Софија создава простор за презентација на македонските културни вредности пред бугарската и меѓународната јавност, придонесувајќи за развојот на културниот дијалог, меѓусебното разбирање и взаемната почит.

Во рамките на програмата пред присутните се обрати директорот на Националната установа Центар за култура – Битола, Сашо Илковски, кој зборуваше за значењето на проектот и за улогата на институциите во зачувувањето и промоцијата на културното наследство. Кураторот на изложбата Валентин Соклевски го претстави концептот на изложбата „La Belle Epoque“, осврнувајќи се на историскиот контекст и богатството на фотографското наследство на браќата Манаки. За филмското творештво и неговата документарна и историска вредност говореше режисерот Благојче Божиновски од Културно-информативниот центар – Битола, кој ја истакна важноста на зачувувањето и современото претставување на првите филмски записи создадени на овие простори.

Настанот уште еднаш ја потврди важноста на институционалната соработка во промоцијата на македонското културно наследство и покажа дека делото на браќата Манаки продолжува да инспирира и да отвора нови перспективи за разбирање на историјата, уметноста и културниот идентитет.

Македонскиот културно-информативен центар во Софија упатува искрена благодарност до Националната установа Центар за култура – Битола, Културно-информативниот центар – Битола, како и до сите автори, куратори, уметници и соработници кои со својата посветеност придонесоа за успешната реализација на оваа значајна културна програма.

Со оваа вечер, Македонскиот КИЦ во Софија уште еднаш ја потврди својата определба да биде жив културен мост меѓу Македонија и Бугарија, место каде што културното наследство не само што се претставува, туку и се оживува преку дијалог, соработка и споделување на универзалните вредности што ги поврзуваат луѓето и културите.