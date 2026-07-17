По кратка пауза, Гостиварскиот театар подготвува уште една нова претстава.

„Хауситери“ е нов современ македонски драмски текст на Горјан Милошевски, кој низ хумор, напнатост и неочекувани ситуации зборува за луѓето што влегуваат во туѓите домови, но и во туѓите животи, за довербата, приватноста и границите што лесно можат да бидат преминати.

Претставата е во режија на Игор Ивковиќ, а играат:

Ирена Илиевска

Дарко Вељиќ (к.г.)

Ариан Ејупи

Сценографија и костимографија: Ирена Боневска-Чаловска

Пробите се во полн ек, а премиерата е наскоро!