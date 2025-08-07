 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Тешка сообраќајна несреќа на експресниот пат Прилеп-Градско, две лица загинаа

Хроника

07.08.2025

МВР

Двајца лица го загубија животот во тешка сообраќајна несреќа што се случила вчера околу 14:30 часот на експресниот пат Прилеп – Градско, информираат од СВР Велес.

Жртвите се 60-годишниот Ќ.С. од Делчево, кој го управувал патничкото возило од марката „Ауди“ со делчевски регистарски ознаки, и неговата сопатничка, 57-годишната С.С., исто така од Делчево. Според информациите од истрагата, возилото излетало од коловозот под засега неутврдени причини.


Од силниот удар и здобиените повреди, и возачот и сопатничката починале на самото место. Смртта била констатирана од лекар од Итната медицинска помош кој пристигнал на местото на несреќата.

По наредба на јавен обвинител, телата на починатите се дадени на обдукција за да се утврдат точните причини за смртта, додека увид на местото извршила екипа од СВР Велес, која работи на целосно расчистување на околностите под кои се случила трагедијата.

Сообраќајот на овој дел од експресниот пат во попладневните часови бил делумно пренасочен заради увидот и отстранување на возилото.

Поврзани вести

Свет  | 29.06.2025
Најмалку 11 рудари загинаа во уривање на рудник за злато во Судан
Свет  | 11.04.2025
Се урна туристички хеликоптер во реката Хадсон во Њујорк, загинаа шест лица од кои три деца
Балкан  | 20.03.2025
Четири момчиња загинаа во Албанија откако се запалил нивниот автомобил по судир со камион