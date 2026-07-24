Со тетоважа од Исус на десна рака – фатен измамник од Кавадарци

Вчера во 13:50 часот на Градски плоштад во Кавадарци, полициски службеници од ОВР Кавадарци во соработка со полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода М.Д.(32) од Кавадарци, постапувајќи по претходна пријава од 50-годишна кумановка дека ја измамил за сума од 9 000 евра.
Според пријавеното, тој ѝ ветил дека ќе ѝ посредува за добивање на странски пасош за 400 евра, а потоа ѝ барал повеќе парични средства и за кратко време му дала вкупно 9.000 евра и се уште продолжил со побарувањата.
По преземените мерки, кај него биле пронајдени 2 000 евра, кои ги земал од пријавителката, а кои претходно биле криминалистичко – технички обработени од полициски службеници од ОВР Кавадарци. Тој бил задржан во полициска станица, а потоа и изведен пред јавен обвинител, каде го признал делото. По документирање на настанот против него ќе биде поднесена кривична пријава за сторено кривично дело „измама“ по член 247 став 1 од Кривичниот законик, соопшти МВР, споделувајќи фотографија од фатениот измамник, кој на десната рака го има истетовирано Исус.