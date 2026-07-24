Со тетоважа од Исус на десна рака – фатен измамник од Кавадарци

МВР

Вчера во 13:50 часот на Градски плоштад во Кавадарци, полициски службеници од ОВР Кавадарци во соработка со полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода М.Д.(32) од Кавадарци, постапувајќи по претходна пријава од 50-годишна кумановка дека ја измамил за сума од 9 000 евра.

Според пријавеното, тој ѝ ветил дека ќе ѝ посредува за добивање на странски пасош за 400 евра, а потоа ѝ барал повеќе парични средства и за кратко време му дала вкупно 9.000 евра и се уште продолжил со побарувањата.