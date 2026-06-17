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Неделник

Газда на кафеана во Трпејца и Холанѓанец нападнале мајка, татко и ќерка

Хроника

17.06.2026

Сопственик на угостителски објект и еден холандски државјанин физички нападнале татко, мајка и ќерка во охридското село Трпејца.

Според информациите на СВР Охрид, вчера во 23:10 часот А.К.(37) од селото Пештани, охридско, пријавил во полиција дека околу 21:50 часот во угостителски објект во селото Трпејца, охридско, по претходно недоразбирање, бил физички нападнат од едно лице од Холандија и С.И. од Пештани, охридско, сопственик на објектот.

Тој пријавил дека освен него, физички биле нападнати и неговата сопруга и неговата ќерка.

Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

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