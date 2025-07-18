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18.07.2025
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Петок, 18 јули 2025
Неделник

16-годишник со „бмв“ излета од пат, три деца повредени

Хроника

18.07.2025

Вчеравечер околу 21.40 часот во СВР Велес е пријавено дека на ул.„Раштански пат“ во правец од с.Бузалково кон с.Раштани, велешко, патничко возило „бмв“ со велешки регистарски ознаки, управувано од 16-годишник од с.Бузалково, излетало надвор од коловозот.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил неговиот 17-годишен сопатник од с.Бузалково, а со телесни повреди се здобиле малолетниот возач и уште еден 16-годишен сопатник од с.Бузалково, констатирани во Општата болница Велес.

Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Велес.

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