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Темишвар ќе стане една од најинтересните уметнички дестинации во регионот оваа есен: Изложба на повеќе од 60 дела од Пикасо

Балкан

17.07.2026

Фондацијата Art Encounters за прв пат ги носи делата на Пабло Пикасо од колекцијата на Музејот Пикасо во Антиб во овој град како дел од голема меѓународна изложба што ќе биде отворена од 17 септември 2026 година до 17 јануари 2027 година.

Изложбата „Picasso en visite“ е особено интересна за публиката затоа што сликарството, графиката и керамиката на еден од највлијателните уметници на 20 век ќе бидат претставени во сосема нов простор посветен на современата уметност.

Изложбата вклучува 69 дела од Пабло Пикасо, со посебен фокус на периодот во кој уметникот творел на југот на Франција. Куратор на изложбата ќе биде Жан-Луј Андрал, директор на Музејот Пикасо во Антиб.

Изборот на дела ја надминува вообичаената претстава за Пикасо и покажува како тој постојано се префрлал од еден медиум во друг – од сликарство и цртеж до графика и керамика.

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