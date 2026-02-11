Албанија, Косово и Хрватска годинава ќе ја одржат првата трилатерална воена вежба

Фото: Венгу

Албанскиот министер за одбрана, Пиро Венгу денеска изјави дека првата трилатерална воена вежба на Албанија, Косово и Хрватска ќе се одржи годинава, во рамките на Договорот за соработка потпишан на 18 март минатата година.

– Во 2026 година ќе се одржи првата трилатерална вежба, во согласност со Стратешкиот концепт на НАТО и евроатлантските цели, објави Венгу на социјалните мрежи.

Тој истакна дека е направен важен чекор во спроведувањето на трилатералниот договор, нагласувајќи дека началниците на генералштабовите на Албанија и Хрватска, како и командантот на Косовските безбедносни сили, одржале заеднички состанок за подобрување на воената соработка, при тоа постирајќи фотографија од тројцата високи армиски старешини.

– Фокусот на соработката ќе биде на зајакнување на воената координација, поголема интероперабилност и подигнување на оперативната подготвеност на вооружените сили на трите земји, со посебен акцент на развојот на заеднички вежби и обуки за справување со безбедносните предизвици и хибридните закани, напиша Венгу.

Средбата се одржа денеска во Скадар, а претходно на 30 јануари беше организиран состанок во Загреб на ниво на директорите за одбранбена политика и вооружување на трите земји.