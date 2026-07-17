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Судијата што ќе го суди финалето на СП имаше оргии со Тијана Ајфон

Спорт шоу

17.07.2026

Славко Винчиќ, судијата кој ќе го суди финалето на СП пред неколку години беше приведен за време на голема полициска акција во Бијелина, спроведена под името „Кристал“ поради сомневања за организирана проституција, трговија со дрога и недозволено поседување оружје. Во рацијата беа приведени 35 лица, а полицијата заплени кокаин, пиштоли, заштитни елеци и повеќе од 10.000 евра.

Интересно е тоа што тој беше уапсен заедно  инфуенерката Тијана Ајфон, за која полицијата сметаше дека раководела со мрежа за организирана проституција.

Една година подоцна, Максимовиќ целосно ја призна вината за кривичното дело меѓународно поттикнување на проституција, при што за неа беше предложена казна затвор во траење од една година.

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