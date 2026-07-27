Соработувал со руска кладилница: Пирло нема да биде селектор на Италија

Претседателот на Италијанската фудбалска федерација (FIGC), Џовани Малаго, одлучи привремено да го суспендира процесот на назначување на Андреа Пирло за селектор на репрезентацијата.

Новинарот Џанлука Ди Марцио информира дека состаноците закажани за 27 јули нема да се одржат. Ова значи дека објавувањето на новиот селектор за време на собранието на лигата закажано за 28 јули веројатно нема да се одржи.

Пирло се соочува со проблеми во Италија поради неговиот договор со руска обложувалница. Неговото назначување во репрезентацијата е под знак прашалник.

Во исто време, одлуката во врска со Пирло би можела да доведе до предвремена оставка на техничкиот директор Паоло Малдини и неговиот советник Леонардо доколку се назначи тренер кој не ја исполнува нивната визија.

Претходно, неколку италијански пратеници се изјаснија против назначувањето на Пирло за селектор на италијанската репрезентација поради неговата соработка со руска обложувалница.

Според „Ла Газета дело Спорт“, договорот на Пирло со обложувалницата е поврзан со неговата работа во клубот од Премиер лигата на ОАЕ, Дубаи јунајтед. Весникот тврди дека договорот на Пирло со обложувалницата ќе заврши по неговото заминување од Дубаи јунајтед