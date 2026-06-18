Познат терминот за старт на Вардар во Лигата на шампионите

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Македонскиот фудбалски првак Вардар на стартот од квалификациите од Лигата на шампионите ќе игра против екипата на КуПС од Финска.

„Црвено-црните“ првиот натпревар ќе го играат на домашен терен, а како термин е одреден 7.јули на Националната Арена. Почетокот на дуелот е во 19 часот. Реванш дуелот е седум дена подоцна во Финска.

Тоа нема да биде единствен противник за Вардар. Доколку македонскиот првак ја мине првата пречка ќе игра со победникот од дуелот Сабах – ТНС, а доколку биде елиминиран „продолжува“ во конференциската лига и ќе игра против Арарат или Рига.